باخ لا يخشى من مقاطعة أوكرانيا لأولمبياد باريس

برلين ـ د. ب. أ: لا يخشى توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية من قيام أوكرانيا بمقاطعة أولمبياد باريس 2024، ودافع مرة أخرى عن قرار السماح بمشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروس. وقال باخ لصحيفة «فيلت آم سونتاج» الألمانية مستائلًا: «لماذا يجب على أوكرانيا معاقبة رياضييها لغزو أوكرانيا من قبل الجيش الروسي، وحرمانهم من حلم المشاركة في الأولمبياد؟» وأضاف: «أنتم لا تؤيدون الحرب فقط لأنَّكم لا تلبون كل مطالب أوكرانيا، خصوصًا وأنَّنا دعمنا الرياضيين الأوكرانيين بتضامن غير مسبوق منذ بداية الحرب». وقال باخ إنَّ القرار لن يغير مجريات الحرب في أوكرانيا لمصلحة روسيا. وقال إنَّ الرياضيين من روسيا وبيلاروس تم السماح لهم فقط بالمشاركة في أولمبياد باريس، بشرط المشاركة كرياضيين محايدين وبدون أي رموز وطنية، وألَّا يكونوا دعموا الحرب، وألَّا يكون لديهم أي انتماء للجيش الروسي أو الأجهزة الأمنية. وأردف: «هذا يجعل أنَّ العقوبة موجهة نحو الحكومة بشكل صريح أمام العالم كله مرة أخرى». وانتقدت أوكرانيا قرار اللجنة الأولمبية الدولية، كما انتقدته أيضًا روسيا، والتي تخشى من أن يتم حرمان أفضل رياضييها من المشاركة في الأولمبياد بسبب هذه الشروط. وبالنظر إلى الانتقادات الموجهة للجنة الأولمبية الدولية من الجانبين، قال باخ: «هذا يعني أنَّنا حققنا توازنًا جيدًا».