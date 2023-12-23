كتب ـ عبدالله باعلوي:

نظَّمت لجنة الرياضة المدرسية بمحافظة جنوب الشرقية حفل تكريم اللجان المنظِّمة لقافلة مرسى الخير البحرية الرمضانية لعام ١٤٤٤ هجري للعام الدراسي ٢٠٢٢/‏٢٠٢٣م والتي حطَّت رحالها بالمحافظة في ثلاث محطَّات في كلٍّ من ولاية صور وولاية مصيرة ونيابة الأشخرة.

وقد رعى حفل التكريم عبدالله بن علي بن سالم الفوري المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية رئيس لجنة الرياضة المدرسية بالمحافظة وبحضور مبارك بن سالم بن مبارك الفارسي المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية نائب رئيس لجنة الرياضة المدرسية ومديري الدوائر ومدير إدارة التربية والتعليم بجعلان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة الرياضة المدرسية تكرم اللجان المنظمة لقافلة مرسى الخير البحرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.