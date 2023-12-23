أهلي سداب يتفوق على صلالة والسيب يتجاوز نزوى فـي دوري السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

أسفرت مباريات الدَّور الثاني لمنافسات دَوْري عام سلطنة عمان لكرة السلة التي اقيمت على الصالة الفرعية بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر عن فوز نادي أهلي سداب على نادي صلالة بنتيجة 85-53، وفي المباراة الثانية تمكن السيب من تجاوز نادي نزوى بنتيجة 86-49، وبهذه النتائج يتصدر السيب الترتيب العالم برصيد 22 نقطة. وعودة للمباراة الأولى فقد استطاع أهلي سداب التفوق في الثلاث فترات الأولى، قبل صحوة صلالة في الربع الرابع الذي تمكن فيه من تقليص الفارق بشكل بسيط الربع الأول انتهى بتقدم أهلي سداب على صلالة بنتيجة 23-14، وفي الربع الثاني لم يأتِ بجديد، إذ واصل أهلي سداب تفوقه دفاعًا وهجومًا واستطاع مهاجموه تسجيل النقاط وتوسيع الفارق لينتهي الشوط الأول بتقدم أهلي سداب على صلالة بنتيجة 47-24. وفي الربع الثالث استمرت أفضلية اللعب لأهلي سداب، وتمكَّن لاعبوه من تسجيل 26 نقطة، فيما سجَّل صلالة 10 نقاط لينتهي الربع الثالث بتقدم أهلي سداب على صلالة بنتيجة 73-34. وفي الربع الرابع تواصل اللعب سجالًا مع أفضلية التسجيل لصالح صلالة الذي استطاع لاعبوه تسجيل 19 نقطة، فيما سجل لاعبو أهلي سداب 12 نقطة لتنتهي المباراة بفوز نادي أهلي سداب على نادي صلالة بنتيجة 85-53. أدار المباراة الحكم الدولي راشد المشيفري حكمًا أول والدولي ثاني الخلاصي حكمًا ثانيًا والدولية وفاء السمرية حكمة ثالثة، وعلى الطاولة جمعة الهنائي وهدى الهنائية وماجد الأخزمي. وفي المباراة الثانية نجح السيب في تجاوز نزوى بعد مباراة مثيرة استطاع فيها الفائز التفوق في الثلاث فترات الأولى بتسجيل النقاط وتوسيع الفارق، فيما لم تشكِّل صحوة نزوى في الربع الرابع أيَّ تغير في النتيجة الربع الأول من المباراة انتهى بتقدم السيب على نزوى 22-12. وفي الربع الثاني استمرت أفضلة اللعب للسيب واستطاع أن ينهي الشوط الأول بتقدمه 44/‏22. وفي الربع الثالث استمر لاعبو السيب الضغط على ملعب نادي نزوى وتمكن من تسجيل المزيد من النقاط حيث أضاف السيب 28 نقطة، فيما سجل نزوى 8 نقاط فقط لينتهي الربع الثالث بتقدم السيب على نزوى بنتيجة 72-30. وفي الربع الثالث استمر اللعب بين الفريقين بهجمات شهدت خلالها تفوق للتسجيل لنزوى حيث تمكن لاعبوه من تسجيل 19نقطة، فيما أضاف السيب 14 نقطة لتنتهي المباراة بفوز نادي السيب على نادي نزوى بنتيجة 86-49.