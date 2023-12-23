فوز صور والشباب على مرباط وبدية فـي دوري الثانية لكرة اليد

شهدت الجولة الثانية لدَوْري الدرجة الثانية لكرة اليد فوز نادي صور على مرباط بنتيجة 36/‏22 في المباراة التي جرت أحداثها مساء أمس الأول على ملعب الصالة الرئيسية بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر ضمن منافسات المجموعة الثانية. وفي نفس المجموعة تفوَّق الشباب على بدية بنتيجة 37/‏16 في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب الصالة الفرعية بمُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر. وفي المجموعة الأولى انسحب نادي صحم من المباراة التي كانت مقررة أن يلعبها مع نادي السويق على ملعب الصالة الرياضية بمُجمَّع الرستاق الرياضي، وبذلك يفوز السويق بنتيجة المباراة 10/‏صفر.

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