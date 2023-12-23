المصري "2013" يفوز على كابسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ببطولة منطقة بورسعيد

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق براعم المصري تحت 10 أعوام ” الفئة العمرية "2013" بقيادة الكابتن مهاب السقا ، على نظيره فريق كابسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الهدف ضمن مباريات بطولة منطقة بورسعيد لكرة القدم للفئة العمرية ذاتها.

المصري "2013" يفوز على كابسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المصري بهدفين للاشئ، سجلهما أحمد رمضان ومحمد بوسكا.

وفي الشوط الثاني يضيق فريق كابسي الفارق بهدف مبكر، قبل أن يحرز أدهم العتر الهدف الثالث للمصري، وقبل نهاية المباراة يحرز فريق كابسي هدفه الثاني لتنتهي المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف لهدفين.

قائمة المصري في المباراة: محمد رضا، عُدي التابعي، أدهم عبد الله، أحمد السعيد، مالك حسن، محمود هاني، أحمد رمضان، محمد بوسكا، أحمد فرج، ابراهيم فراج، عمر جلال، يوسف سامر، آدم أبو موسى، يوسف زكريا، أدهم العتر، علي أسامة، ريان فرحات، محمود عباس، جامع السيد، محمد النحاس، آدم الشرقاوي، مصطفى محمد، أحمد الحلوجي، مصطفى مزروع، عمر عبد الهادي، عُدي العباسي، محمد تامر، مالك خالد.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. مهاب السقا مدربًا عامًا ، ك. اسلام طه مدربًا مساعدا، ك. خالد سمير " السامبا " مدربًا لحراس المرمى، ك. حسام القليوبي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. عبد الغفار شاهين إداريًا، فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ك. مجدي الشناوي مساعد مدير القطاع للبراعم ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.