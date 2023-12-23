نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب منتخب الجزائر: نسعى التتويج بكأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، لاعب نادي سانت جيلواز البلجيكي، بأنه يسعى للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا رفقة منتخب بلاده.

ويدخل منتخب الجزائر منافسات كأس إفريقيا في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

حيث صرح عمورة عبر موقع "سود أنفو البلجيكي، بأن الجميع يسعى للتويج بكأس أمم إفريقيا في وجود رياض محرز وإسلام سليماني، والجميع يحلم لذلك.

وأشار إلى أن نسخة 2021 في الكاميرون، انهى منتخب الجزائر مشواره من الدور الأول، واخذوا العديد من الخبرات واكتساب تعليمات يجب التعديل عليها وسيقدموا كل شيء من أجل العودة باللقب.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا، حيث توج المنتخب الجزائري بلقب كأس إفريقيا 2019 في النسخة التي أقيمت في مصر.

وينضم منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا برفقة كلا من منتخب بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.