نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ووست هام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد، على نظيره فريق مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد أمام وست هام في البريميرليج

افتتح التسجيل لمصلحة نادي وست هام يونايتد اللاعب جارود بوين في الدقيقة 72 من الشوط الثاني، ثم أضاف محمد قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 78 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من لوكاس باكيتا.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد وست هام يونايتد عند النقطة 30، يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 28 نقطة.