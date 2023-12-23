نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال| أجواء مُبهجة تسيطر على لاعبي الأهلي بعد حصد البرونزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الموقع الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صور تجمع لاعبي الأحمر، والابتسامه تسيطر على وجوههم في لحظات ما قبل إقلاع بعثة الأهلي في طريقها إلى الإمارات.



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالميدالية البرونزية، بعد حصد المركز الثالث في المباراة التي أقيمت بينه وبين فريق أوراوا ريد الياباني والتي انتهت برباعية مقابل هدفين.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الاهلي صور للاعبي الأهلي قائلا: "شكرًا جدة.. لحظات ما قبل إقلاع بعثة الأهلي في طريقها إلى الإمارات".



واستقبل ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة، مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت بين الفريقين أمس الجمعة، وسجل رباعي الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وكويزومي "هدف ذاتي" وعلي معلول في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع.



واستطاع فريق أوراوا من تسجيل الهدفين وهم جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54، من المباراة.