نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد معروف الأقرب لقيادة مباراة الأهلي ضد سيراميكا في كأس السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا فى بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، والتي تقام يوم الاثنين فى تمام الساعة السابعة مساءً.

معروف الأقرب لقيادة مباراة الأهلي وسيراميكا

ومن المنتظر أن يكون الحكم محمد معروف الأقرب لقيادة اللقاء بين فريق الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في اللقاء المنتظر في كأس السوبر المصري.

وقد يضم بجانب محمد معروف حكم ساحة كلا من سامي هلهل وسمير جمال مساعدين، محمود البنا حكمًا رابعًا، طارق مجدي حكم فيديو، محمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالميدالية البرونزية، بعد حصد المركز الثالث في المباراة التي أقيمت بينه وبين فريق أوراوا ريد الياباني والتي انتهت برباعية مقابل هدفين.

واستقبل ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة، مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت بين الفريقين أمس الجمعة، وسجل رباعي الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وكويزومي "هدف ذاتي" وعلي معلول في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع.

واستطاع فريق أوراوا من تسجيل الهدفين وهم جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54، من المباراة.