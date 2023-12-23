أفشة برفقة كيفين دي بروين عبر "إنستجرام"

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أحمد جودة - القاهرة - نشر محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة تجمع بينه وبين كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، ومنتخب بلجيكا من مراسم تسليم جوائز كأس العالم للأندية.



وقام محمد مجدي أفشة بنشر صور تجمعه برفقة لاعب فريق مانشستر سيتي كيفين دي بروين، وكتب عليها " مايسترو اللعبة".

أفشة ودبروين



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا فى بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات، والتي تقام يوم الاثنين فى تمام الساعة السابعة مساءً.



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالميدالية البرونزية، بعد حصد المركز الثالث في المباراة التي أقيمت بينه وبين فريق أوراوا ريد الياباني والتي انتهت برباعية مقابل هدفين.

واستقبل ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة، مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت بين الفريقين أمس الجمعة، وسجل رباعي الأهلي ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وكويزومي "هدف ذاتي" وعلي معلول في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع.



واستطاع فريق أوراوا من تسجيل الهدفين وهم جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54، من المباراة.