سالم الشامسي يزور بعثة بيراميدز في الامارات قبل مواجهة مودرن فيوتشر بالسوبر

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أحمد جودة - القاهرة - زار سالم سعيد الشامسي، بعثة فريق الكرة التي تتواجد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، استعدادا لخوض مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، وبداية المشوار بمواجهة فيوتشر يوم الاثنين المقبل.

سالم الشامسي يزور بعثة بيراميدز في الامارات

وعقد الشمسي، جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي، في حضور المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، طالبهم فيها بضرورة الفوز ببطولة السوبر المصري ومؤكدا أنه حان الوقت لأن يحصد النادي البطولات، في ظل المستويات التي يقدمها، ويستحق معها الاحتفال قريبا.

وأثنى سالم الشامسي على القيادة الإدارية لنادي بيراميدز بقيادة المهندس ممدوح عيد، مؤكدا على أنها تسير وفق خطوات ثابتة نحو وضع النادي في مكانه الطبيعي والذي يستحقه.

أضاف قائلا:" نادي بيراميدز ولد عملاقا، ونحن نتابع كل شيء وسعداء بما يقدمه الفريق في السنوات الماضية، والذي وضع نفسه بين صفوة وكبار أندية مصر وقارة إفريقيا والأندية العربية، وحان وقت الاحتفال بالألقاب، ولا بد سريعا من تجاوز ما حدث في لقاء صن داونز الأخير بدوري الأبطال، ويجب أن يكون درسا نبني عليه في المستقبل، وأن يكون حافزا للتعويض في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل مشاركات كثيرة في العديد من البطولات محليا وقاريا، وأنا أفخر بأن بيراميدز بنى سمعة طيبة في مصر وخارجها وفي الإمارات، والدول الأفريقية، يمتلك الفريق شعبية كبيرة والكل يتابعه لما يمتلكه من لاعبين ونجوم كبار".

أوضح قائلا:" كنت حريصا على الحضور والتواجد بجوار الفريق لدعمه ومساندته في السوبر المصري بالإمارات، وأمامنا مباراتين في البطولة، ونحن نخطط للقاء الخميس والتتويج باللقب، لأن بيراميدز فريق كبير ولا بد من الفوز بالبطولة، مع كامل الاحترام لجميع المنافسين، وحان وقت الاحتفال بالبطولات".

أشار:" دون استثناء الكل غالي عندنا في نادي بيراميدز، وأبناؤنا في الإمارات يعشقون النادي ويتابعون الفريق وأخباره باستمرار، ولا بد أن نحتفل جميعا يوم الخميس المقبل بالذهاب والكأس الغالية، ورغم الإصابات التي يعاني منها الفريق إلا أننا جميعا نثق في فريقنا واللاعبين وقدرتهم على تعويض الغيابات والكل جاهز لتقديم أفضل ما لديه لنفسه ولنادي بيراميدز".

شدد سالم الشامسي في كلمته:" القادم دائما لنادي بيراميدز أفضل. وهناك أشياء ومفاجآت عديدة سيتم الإعلان عنها قريبا بالتنسيق مع المهندس ممدوح عيد".

وداعب الشامسي لاعبي الفريق مؤكدا أنه يتابعهم باستمرار ويتابع حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا فخره الشديد على قتال اللاعبين باسم النادي وسعيهم المستمر لتقديم أفضل ما لديهم ووضع النادي في المكانة التي يستحقها، ومؤكدا أن النادي يمتلك أفضل لاعبين على مستوى مصر والقارة.