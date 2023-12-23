رئيس اللجنة العمانية لألعاب المضرب يبحث تعزيز آفاق التعاون مع الاتحادين الآسيوي والدولي

بحث الدكتور عبدالرحيم بن مسلم الدروشي رئيس اللجنة العُمانية لألعاب المضرب مع المسؤولين بالاتحادين الدولي الآسيوي للريشة الطائرة سُبل تعزيز آفاق التعاون المشترك مع اللجنة من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف الخاصة بتطوير اللعبة في سلطنة عُمان، حيث زار مقر الاتحادين في العاصمة الماليزية كوالالمبور. هذا والتقى الدكتور رئيس اللجنة بعدد من المسؤولين خلال هذه الزيارة، حيث تم استعراض التعاون بين الطرفين من خلال الاطلاع على المبادرات والاتفاقيات التي من الممكن أن يتمَّ الاستفادة منها وتفعيلها للمساهمة في نمو وازدهار الرياضة في سلطنة عُمان. وتحدَّث رئيس اللجنة العمانية لألعاب المضرب عن هذه الزيارة حيث قال «لقد تلقينا دعوة من قبل الاتحاد الآسيوي لحضور عدد من الاجتماعات مع المسؤولين عن إدارة شؤون اللعبة في الاتحادين الدولي والآسيوي، حيث أبدى الاتحاد الآسيوي سعادته واستحسانه عن البرامج والأنشطة المتنوعة التي أقامتها اللجنة العمانية لألعاب المضرب بعد إشهارها مؤخرًا بحلَّتها المتجدِّدة في يوليو الماضي، حيث استطاعت اللجنة خلال فترة وجيزة من الوصول إلى شريحة كبيرة من المهتمين بالريشة الطائرة، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية، وإقامة مجموعة من المهرجانات الموجهة».

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