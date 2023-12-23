نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الكروي الأول عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق أرسنال مساء اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام أحداث بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال يلا شوت مساء اليوم عند تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.



تشكيل ليفربول الرسمي أمام أرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: كوستاس تسيميكاس، فيرجل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد.

الوسط: جونز، واتارا واتارا إيندو، دومينيك سوبوسولاي.

الهجوم: لويس دياز، جاكبو، محمد صلاح

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد ليفربول

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وستنقل مباراة ليفربول ضد أرسنال بشكل مباشر عبر قناة bein sports 1.