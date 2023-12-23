نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز البلاستيك وبنها والمرج وبهتيم بدورى القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز البلاستيك وبنها والمرج وبهتيم بدورى القسم الثالث

أسفرت نتائج مباريات الجولة الثانية عشر للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث عن فوز فريق البلاستيك بقيادة أحمد عبد الغني على فريق اسكو بقيادة أشرف ابو رجيلة برباعية نظيفة.

انتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما محمد حسين تريكه ومحمد امين وأضاف البلاستيك هدفين في الشوط الثاني

- فوز فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن على فريق الماظة بقيادة محمد فتحي بهدفين مقابل هدف سجلهما على الجنانيى وعبد الله عبد النبي وفي الدقائق الأخيرة سجل الماظه هدف من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.



- فوز فريق شباب طوخ بقيادة محمد خطاب على فريق شباب ابو السعود بقياده تامر على الباشا بهدف دون رد سجله مصطفى لالا

- فوز فريق المرج بقيادة فنية جديدة بقيادة محمد شعرواى على فريق شباب بطا بقيادة محمد مصليحى برباعية نظيفة سجلها رمضان معوض ومحمد صابر واسلام التش وسيد كابينة

- فوز فريق فريق بهتيم بقيادة ياسر عمر وسعيد رمضان على فريق المطرية بقيادة عبد الحميد ميدو بهدف دون رد سجله محمد جمال.



- فوز فريق القناطر الخيريه بقيادة اسماعيل ضمضم على فريق شباب قليوب بقيادة أحمد عبد النبي بهدف دون رد سجله أمير سعيد.



- فوز فريق الطيران بقيادة عمرو ابو الحسن علي فريق هليوبوليس بقيادة وليد جابر بثلاثية دون رد سجلها احمد حسين من ركلة جزاء وحتاتة ومحمد حمدي.

ترتيب المجموعة

1- البلاستيك 30 نقطة

2- بنها 27 نقطة

3- طوخ 23 نقطة

4- الطيران 20 نقطة

5- شباب قليوب 18 نقطة

6- بهتيم 18 نقطة

7- المرج 17 نقطة

8- القناطر 17 نقطة

9- اسكو 14 نقطة

9- المطرية 13 نقطة

11- شباب بطا 10 نقاط

12- هليوبوليس 9 نقاط

13- الماظه 8 نقاط

14- ابو السعود 3 نقاط