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أحمد جودة - القاهرة - صعود بتروجت والقناة والنصر والواسطى ومكادي للدور ال32 لكأس مصر

أسفرت نتائج مباريات اليوم بالدور التمهيدي الثالث لكاس مصر عن التالى..



- صعود فريق القناة بعد فوزه على فريق السكة الحديد بثلاثية مقابل هدفين بركلات الترجيح بعد التعادل السلبى.



سجل أهداف القناة محمود ابراهيم ومحمد رضا ومحمود ابراهيم بينما إهدار أحمد عبد الرزاق وعلاء ابراهيم، بينما سجل حسين البدري وجون ايفرى بينما إهدر عمر صلاح ومحمود بشار ومحمد عصام.



- فوز فريق الواسطى على فريق وادي دجلة بهدفين نظيفين سجلهما أحمد نصر ومحمود

أمين.



- فوز فريق النصر على فريق طنطا بهدف دون رد سجله محمد منير.



- فوز فريق مكادي على فريق ديروط بثلاثية مقابل هدفين بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل منهما.

تقدم ديروط بهدفين سامى شريف وأحمد فاروق بينما سجل باتريك ادو وحسين الحسيني هدفين مكادى.



- فوز فريق بتروجت على فريق ايسترن كومباني بسداسية نظيفة.



تقدم بتروجيت بثلاثية نظيفة في الشوط الأول سجلها فارس رضا هدفين وأحمد الصعيدي هدف، وفي الشوط الثاني أضاف بتروجيت 3 أهداف.