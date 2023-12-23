أتلتيكو مدريد ينتصر بهدف نظيف أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الفوز أمام نظيره فريق إشبيلية بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد ينتصر بهدف نظيف أمام إشبيلية

وانطلقت المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أتلتيكو مدريد.

وشهدت المباراة سيطرة واستحواذ واضح لفريق أتلتيكو مدريد أمام نظيره فريق إشبيلية في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

وافتتح اللاعب ماركوس يورينتي التسجيل لفريق أتلتيكو مدريد في المباراة عند الدقيقة 46 من عمر شوط المباراة الأول.

وتلقى اللاعب كاجلار سويونكو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد بطاقة حمراء عند الدقيقة 70 من عمر شوط المباراة الثاني.

وبهذه النتيجة رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، بينما تجمد رصيد فريق إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.