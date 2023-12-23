اتحاد القوس والسهم يختتم بطولة طوفان الأقصى

اتحاد القوس والسهم يختتم بطولة طوفان الأقصىنظم الاتحاد العام للقوس والسهم اليوم السبت بالنادي الترفيهي بالعاصمة صنعاء ، حفل ختام وتكريم الفائزين ببطولة طوفان الأقصى التي أقامها تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ودعم صندوق رعاية النشء والشباب على مدى أربعة أيام متتالية وجرت منافساتها على الملعب المعشب لمدرسة زهور صنعاء .

وجرى حفل ختام البطولة التي شهدت مشاركة 82 لاعبًا ولاعبة في فئات الرجال والسيدات تنافسوا في مسافات مختلفة بالقوس الأولمبي، حضور الأخوة علي هضبان وكيل قطاع الرياضة بوزارة والشباب والرياضة وعبدالله الرازحي وكيل قطاع الشباب بالوزارة ومحمد عبدالله الأهجري الأمين العام العام للجنة الأولمبية.

وأقيمت البطولة التي حظيت بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية وفق نظام الاتحاد العربي والدولي للقوس والسهم وقانون التحكيم المعتمد لبطولات القوس والسهم خارج الصالات وفي الهواء الطلق.

وأسفرت النتائج النهائية للبطولة في فئة الرجال عن فوز اللاعب نصر أحمد السياغي بالمركز الأول بمجموع 57 نقطة من إجمالي 60 نقطة إثر منافسته في النهائي مع اللاعب إلياس هائل الذي حل ثانياً محرزاً الميدالية الفضية برصيد 55نقطة، فيما نال المركز الثالث والميدالية البرونزية اللاعب أحمد علي العزي.

وفي منافسات فئة الناشئين، حقق اللاعب البطل مجد نصر الحرازي المركز الأول والميدالية الذهبية، وحاز على المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعب أمجد الواسعي، وجاء المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب اللاعب أحمد رجب العزب.

وعلى صعيد مسابقات السيدات التي شهدت منافسة شديدة بين المشاركات، تمكنت اللاعبة إبتسام محسن من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية، بعد فوزها في المباراة النهائية على اللاعبة أفنان الإشول التي أحرزت المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما نالت اللاعبة هند شرف على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وقد جرى تكريم الأبطال الحائزين على الثلاثة المراكز الأولى بالكؤوس والميداليات الملونة وشهادات المشاركة، كما تم تكريم الجهات المتعاونة في البطولة بشهادات التقدير.

وشهد حفل الختام والتكريم حضور الكابتن وائل القرشي مدير عام الاتحادات بوزارة الشباب والرياضة ووليد نعمان مدير عام المكتبات بالوزارة وعبدالحكيم الحاج مدير عام المركز الثقافي بصنعاء والدكتور محمد حاج مدير عام الادارة العامة للنشاط الثقافي الذي نظم المحاضرة الثقافية للمشاركين في البطولة ألقاها المحاضر عبد القادر الشامي وتنظيم مسابقة ثقافية فازت فيها طالبات مدرسة زهور صنعاء وحصلت سيدات القوس والسهم على المركز الثاني.

وجاء تنظيم بطولة طوفان الأقصى للقوس والسهم، تزامنًا مع الحراك اليمني قيادةً وشعبًا مع اشقاءنا أبطال غزة ونصرة لشعب فلسطين في كفاحهم العادل والبطولي ضد العدو الصهيوني المحتل، وتعبيرًا رياضيا عن التضامن والتآزر مع كفاح أبطال غزة ضد المحتل الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.