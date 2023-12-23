نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمباراة روما ونابولي في ديربي العاصمة بالدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف كلا من جوزيه مورينيو المدير الفني بروما ووالتر ماترزاري المدير الفني لنابولى عن التشكيل الرسمي للفريقين في ديربى الجنوب الذي يجمع الفريقين في بعد قليل على ملعب الأولمبيكو" وذلك في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

تشكيل مباراة روما ونابولي

من المقرر أن يخوض نابولي المبارة بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: ميريت

الدفاع: دي لورينزو، رحماني، جيسوس، ماريو روي

الوسط: زيلينسكي، لوبوتكا، أنجويسا

الهجوم: بوليتانو، اوسيمين، كفاراتسيخيليا

اما روما الإيطالي فمن المقرر أن يخوض اللقاء بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: روي باتريسيو

الدفاع: مانشيني، لورينتي، نديكا

الوسط: كريستنسن، كريستانتي، باريديس، بوفي، زالويسكي

الهجوم: بيلوتي، لوكاكو

موعد مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة روما ونابولي يوم السبت 23 ديسمبر 2023 على ملعب الأوليمبيكو معقل روما وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر إلا ربع صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية AD SPORTS PREMIUM 1 بنقل أحداث المباراة.