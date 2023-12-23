نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور الخطيب.. مجلس أبو ظبي يستقبل بعثة الأهلي للمشاركة في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، استقبل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي وصلت إلى الإمارات، من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

مجلس أبو ظبي يستقبل بعثة الأهلي للمشاركة في السوبر المصري

وحرص سهيل العريفي على استقبال بعثة الأهلي التي وصلت إلى مطار أبو ظبي مساء اليوم السبت، ورحب بمسئولي النادي وكذلك الجهاز الفني واللاعبين، وقدم للجميع التهنئة بالفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة فريق الكرة إلى مطار أبو ظبي في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس البعثة.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين القادم.

وتنقل مباريات كأس السوبر المصري للأبطال على شبكة قنوات أون تايم سبورت بجانب قنوات أبو ظبي الرياضيه الإماراتية.

ويترأس بعثة الأهلي في الإمارات خالد مرتجي أمين صندوق النادي بجانب الجهاز الفني واللاعبين الذين شاركوا في مونديال الأندية ومن رافقوهم.

وضمت قائمة الأهلي لبطولة كأس العالم للأندية كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: على معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وأنتوني موديست.