نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريمونتادا مثيرة.. الاتحاد يسقط أمام الرائد بثلاثية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من نظيره الرائد بنتيجة 3/1 في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

الشوط الأول

وبدأت أحداث مباراة الاتحاد والرائد برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وقام الحكم بطرد مد العليان في الدقيقة 11 وسجل كريم البركاوي الهدف الأول في الدقيقة 22 بتمريرة لحمد وعاد رومارينيو بالتعادل في الدقيقة 25 وانتهى الشوط 1/1.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الاتحاد لتسجيل هدف الفوز ولكنه لم ينجح وكان الرائد قريب حتى سجل البركاوي الثاني في الدقيقة 72 وقام جالاردو بعدة تغييرات لتحسين مستوى النتيجة ولكن احرز محمد الدوسري هدف قاتل في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 3/1.

ترتيب اتحاد جدة والرائد

ويحتل العميد المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة بعد تحقيق 8 فوز و4 تعادلات وخسر 5 بينما يأتي نظيره الرائد في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل بأربعة وهزم بعشرة.