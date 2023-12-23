نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرعون يجتاح البريميرليج.. 6 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد هدفه أمام آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حطم محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، أرقامًا قياسيةً في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن نجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد أمام آرسنال في التعادل الذي حسم قمة البريمرليج على المتنافسين على الصدارة بين المتصدر والوصيف.

أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد هدفه أمام آرسنال

سجل محمد صلاح هدفه في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر الشوط الأول، بعد أن استقبل تمريرة طولية من ترينت ألكسندر أرنولد، ليمر من الظهير الأيسر زينشينكو ويسدد كرة قوية على يسار الحارس دافيد رايا.

ونجح الفرعون في تحقيق عدة أرقامًا قياسيةً، وهي كالتالي:

1- أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أكثر من 10 أهداف في شباك مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال.

2- سجل محمد صلاح حتى الآن 12 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما لم يسجل أي لاعب آخر في ليفربول أكثر من أربعة أهداف.

3- نجح صلاح في تخطي عدد أهداف مايكل أوين في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، وصل صلاح إلى 151 هدفًا متفوقًا على أوين الذي سجل في مسيرته 150 فقط.

4- شارك محمد صلاح بشكل مباشر في 121 هدفًا في 120 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول على ملعب آنفيلد، وذلك بواقع 88 هدفًا وصناعة 33 آخرين بالتمريرات الحاسمة لزملائه، أكثر من أي لاعب آخر في النادي.

5- تفوق صلاح على سجل ستيفن جيرارد في المشاركات المباشرة في الأهداف، يملك صلاح 121 مساهمة مع ليفربول بينما أنهى جيرارد مسيرته مع الريدز بالمشاركة في 120 هدفًا على مستوى التسجيل والصناعة، بينما يحتل روبي فاولر المركز الثالث بالمشاركة في 100 هدف.

6- سجل محمد صلاح هدفه السابع في شباك أرسنال على الأنفيلد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.