نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات اليوم.. أرسنال في الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل؛ فعاليات اليوم السبت الموافق 23 من شهر ديسمبر الجاري؛ في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

حيث سقط فريق ليفربول في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره أرسنال، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تمكن فريق توتنهام هوتسبير من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره إيفرتون بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويواصل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد فريق أرسنال في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات اليوم

1- آرسنال: 40 نقطة.

2- ليفربول: 39 نقطة.

3- أستون فيلا: 39 نقطة.

4- توتنهام: 36 نقطة.

5- مانشستر سيتي: 34 نقطة.

6- وست هام: 30 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد: 29 نقطة.

8- مانشستر يونايتد: 28 نقطة.

9- برايتون: 27 نقطة.

10- تشيلسي: 22 نقطة.

11- بورنموث: 22 نقطة.

12- فولهام: 21 نقطة.

13- برينتفورد: 19 نقطة.

14- وولفرهامبتون: 19 نقطة.

15- كريستال بالاس: 18 نقطة.

16- إيفرتون: 16 نقطة.

17- نوتنجهام فورست: 14 نقطة.

18- لوتون تاون: 12 نقطة.

19- بيرنلي: 11 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد: 9 نقاط.