نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يفوز على الإسماعيلي في دوري الجمهورية مواليد 2005 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الأهلي على ضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، والمؤجلة من الجولة ١١ لبطولة الجمهورية.

الأهلي يفوز على الإسماعيلي في دوري الجمهورية مواليد 2005

قدم الأهلي أداءً مميزًا للغاية خلال المباراة وكان هو الفريق الأفضل هجوميًّا ودفاعيًّا، حيث شكل ثلاثي الهجوم محمد رأفت ومحمد عبد الله وهشام مصطفى خطورة كبيرة على دفاعات الضيوف، بمعاونة ثلاثي الوسط كباكا وفارس خالد وأحمد وحيد، كما تألق رباعي الدفاع أحمد عابدين وعبد الله بستانجي ويوسف عبد الحفيظ ومحمود لبيب وخلفهم الحارس عمر كامل في إفساد هجمات الإسماعيلي، إضافة إلى البدلاء الذين حافظوا على تقدم الفريق.

وبعد هجمات متتالية للأهلي طوال الشوط الأول نجح محمد رأفت في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الأخيرة برأسية رائعة، مستغلًا عرضية محمد عبد الله المتقنة.

واصل الأهلي هيمنته خلال الشوط الثاني وتمكن هشام مصطفى من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٥٦ بمهارة فردية رائعة، بعدما استلم الكرة بشكل مميز واستدار أمام مدافعي الإسماعيلي قبل أن يطلق تسديدة قوية في الشباك، ليضاعف تقدم الأهلي.

وبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر كامل.

الدفاع: يوسف عبد الحفيظ - عبد الله بستانجي - أحمد عابدين - محمود لبيب.

الوسط: أحمد خالد «كباكا» - أحمد وحيد - فارس خالد - محمد عبد الله - هشام مصطفى.

الهجوم: محمد رأفت.

وشارك يوسف عفيفي بدلًا من فارس خالد، وطارق فوزي بدلًا من محمود لبيب، ويوسف جمال بدلًا من يوسف عبد الحفيظ، وعزت منصور بدلًا من محمد رأفت، وعلي أديب بدلًا من هشام مصطفى.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى ٣١ نقطة وسجل ٣٣ هدفًا مقابل ١٣ هدفًا في مرماه