نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة حول رحيل ديانج ومرتجي يكشف موقف الأهلي من استمرار كولر وبركات يشيد بدور الخطيب مع الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم السبت 24 ديسمبر 2023.

محمد بركات يشيد بدور الخطيب مع لاعبي الأهلي

أشاد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالدور الذي يقدمه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، وذلك بعد التتويج ببطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الخطيب كان يتابع مباراة الأهلي وأوراوا ريدز الياباني بجوار هاني أبو ريدة، عضو مكتب الفيفا من ملعب الأمير عبد الله الفيصل".

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محمود الخطيب

خالد مرتجي يكشف حديث إنفانتينو عن الأهلي

كشف خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي كواليس حديث جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم معه بشأن النادي الأهلي.



قال مرتجي في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "جماهير النادي الأهلي هي حجر الأساس للنادي، مبروك لكابتن محمود الخطيب الذي تحمل الكثير ومبروك لكل شخص ينتمي للنادي الأهلي".

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الأهلي

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن مارسيل كولر بعد برونزية كأس العالم للأندية

أكد خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي استمرار مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادمين.



قال مرتجي في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: الأهلي تعرض للظلم التحكيمي في مباراة فلومينينسي، وكهربا كان يستحق ركلة جزاء كانت ستغير الأمور ومن وجهة نظري فريق أورورا أقوى كثيرا من فلومينينسي."

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مارسيل كولر

إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة بشأن رحيل نجم القلعة الحمراء

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن عدم مشاركة إليو ديانج النجم المالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباريات كأس العالم للأندية يؤكد قرب رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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