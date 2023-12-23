وست هام يهزم يونايتد بالدوري الإنجليزي

وست هام يهزم يونايتد بالدوري الإنجليزياقتنص وست هام يونايتد فوزا ثمينا من ضيفه مانشستر يونايتد 2 - صفر، يوم السبت، في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسم وست هام الفوز في الشوط الثاني حيث تقدم جارود باوين بهدف في الدقيقة 72، ثم أضاف الغاني محمد قدوس الهدف الثاني في الدقيقة 78.

الفوز رفع رصيد وست هام إلى 30 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين عن مانشستر صاحب المركز الثامن.

واستمرت كبوة مانشستر يونايتد، حيث لم يعرف الفريق طعم النصر في آخر أربع مباريات على مستوى كافة المسابقات.