إنتر يعزز صدارته بفوز جديد في الكالتشيو
عزز إنتر ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه ليتشي 2 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 44 نقطة في المركز الأول، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه يوفنتوس صاحب المركز الثاني.
على الجانب الأخر، تجمد رصيد ليتشي عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.
وتقدم إنتر عن طريق يان أورييل بيسك في الدقيقة 43، قبل أن يضيف نيكولو باريلا الهدف الثاني في الدقيقة 78.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز هيلاس فيرونا على كالياري 2 - صفر.
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