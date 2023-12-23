توتنهام يتقدم إلى المركز الرابع

توتنهام يتقدم إلى المركز الرابعصعد توتنهام إلى المركز الرابع مؤقتا في ترتيب الدوري الانجليزي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه ايفرتون 2-1 ضمن المرحلة الثامنة عشرة يوم السبت.

ويدين توتنهام بفوزه الى كل من البرازيلي ريتشارليسون (8) والكوري الجنوبي هيونغ-مين سون (18) اللذين سجلا الهدفين، قبل ان يقلّص البرتغالي أندريه غوميش النتيجة (82).

ورفع توتنهام رصيده الى 36 نقطة ليتقدم الى المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا، مستفيدا من غياب مانشستر سيتي (34) حامل اللقب عن مباريات نهاية الأسبوع بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية التي أحرز لقبها على حساب فلوميننسي البرازيلي بعد أن تغلب عليه في النهائي 4-0.

وهذا الفوز الثالث تواليًا لتوتنهام في الدوري، فيما تلقى ايفرتون خسارته الاولى بعد 4 انتصارات متتالية ليحتل المركز السادس عشر بـ 16 نقطة.