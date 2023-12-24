نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، على تشكيل فريقه الذي سيخوص مواجهة وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

يلتقى البلوز مع مضيفه وولفرهامبتون، عصر، غدًا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمي: بيتروفيتش

الدفاع: تياجو سيلفا، ديساسي، بادياشيلي، كولويل

الوسط: موسيس كايسيدو، كونور جالاجير، كول بالمر

الهجوم: ميخايلو مودريك، رحيم ستيرلنيج، نيكولاس جاكسون

ويتواجد تشيلسي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بينما يحتل وولفرهامبتون في المركز الثالث عشر بـ19 نقطة.