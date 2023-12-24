نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة سارة لبرشلونة وريال مدريد بشأن السوبر الأوروبي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على مفاجأة سارة لإدارتي برشلونة وريال مدريد بعد حكم محكمة العدل الأوروبية لصالح بطولة دوري السوبر الأوروبي.



وأعلنت محكمة العدل الأوروبية أن قواعد الاتحادين الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) لكرة القدم الخاصة بالموافقة المسبقة على البطولات مثل دوري السوبر الأوروبي تتعارض مع لوائح الاتحاد الأوروبي.



وأعلن كلا من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام وميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي في أبريل 2021 مع عضوية دائمة من أجل المنافسة بها لكي تحل بدلا من بطولة دوري أبطال أوروبا التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وتحرك الاتحاد الأوروبي من خلال تحديث فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا بإقامة البطولة من دوري ضخم يضم 36 نادي.



لكن المعارضة الشديدة من جانب الجماهير وروابط الدوريات واتحادات كرة القدم أدت إلى انسحاب تسعة أندية قبل أن يلحق بهم يوفنتوس في وقت لاحق.



واستمر ريال مدريد وبرشلونة في المحاربة من أجل البطولة الجديدة وبدأ الناديان إجراءات قضائية لحماية موقفهما مع مطالبة محكمة العدل بالبت في النقاط الخاصة بقانون الاتحاد الأوروبي من قبل محكمة مدريد.



واتهم ريال مدريد وبرشلونة اليويفا بانتهاك القوانين الأوروبية من خلال استغلال هيمنته على سوق البطولات الأورووبية.



ولفتت صحيفة سبورت الإسبانية أن الصمود في الدوري والاستمرار في الدفاع عن المنافسة سيكون بمثابة مكافأة لبرشلونة وأيضًا لريال مدريد بعد أن يفتح حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الباب لتنظيم البطولة.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كلا الناديين قد يحصلان على مكافأة ولاء من الشركة المسئولة عن تنظيم البطولة بسبب تمسكهما بالفكرة مقابل تخلي باقي الأندية ومن الممكن أن تصل المكافأة وفقًا لبعض المصادر إلى مليار يورو.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه إذا تم تنظيم البطولة بالفعل فسيتعين على الشركة المنظمة A22 أن تحدد مع الأندية التي أعلنت تراجعها ما إذا كانت ستترك الشركة بالفعل أم لا وإذا فعلوا ذلك فسيتعين عليهم دفع غرامة يبلغ قدرها نحو 300 مليون يورو كتعويض.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة ينتظر مكافأة الولاء بأذرع مفتوحة، حيث سيكون قادرًا على تقليل ديونه بشكل كبير والتي حددها إدوارد روميو نائب الرئيس الاقتصادي للنادي في الجمعية الأخيرة للملتزمين بمبلغ مليار و200 مليون يورو.