محمد ناجي جدو: اللاعبون في حالة تركيز والبداية أمام مودرن فيوتشر مهمة للغاية

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد ناجي جدو مدرب نادي بيراميدز، إن الفريق جاهز لبداية مشواره في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال بالإمارات، موضحا أن البداية مهمة للغاية والجميع في أعلى حالات التركيز والفوز في اللقاء الأول أمام فيوتشر، لأنه البداية التي يجب أن تكون مثالية من أجل التقدم خطوة أكبر نحو تحقيق اللقب، مشددا على أن تركيزنا كله منصب فقط على مباراة الاثنين القادم أمام فيوتشر.

محمد ناجي جدو: اللاعبون في حالة تركيز

ويواجه بيراميدز نظيره فيوتشر في الثالثة عصر الاثنين على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

أوضح جدو أن الروح مرتفعة للغاية بين لاعبي الفريق وجميع أفراد البعثة والجميع على قلب رجل واحد من أجل الفوز في اللقاء الأول ومن ثم التركيز في باقي مباريات البطولة، واللاعبون تعاهدوا فيما بينهم على الفوز وتحقيق اللقب.

القنوات الناقلة بيراميدز ومودرن فيوتشر

تنقل مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال على قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضيه المالكة لحقوق مباريات البطولة.