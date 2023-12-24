انت الان تتابع خبر صدمة في عالم كرة القدم: رونالدو يستبعد من قائمة أفضل 100 لاعب حول العالم والكشف الرسمي عن السبب! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قامت مجلة “FourFourTwo” بتجميع قائمة بأكثر اللاعبين تأثيرًا في العام.

وخرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر من قائمة أفضل 100 لاعب كرة قدم في العالم.

وجاء برونو فرنانديز، وغابرييل مارتينيلي، وجيمس ماديسون، وفيرجيل فان ديك، وسون هيونغ مين في قائمة أفضل 100 لاعب، لكن رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، غاب عن القائمة.

ويأتي ذلك على الرغم من من تسجيله 34 هدفا وتقديم 12 تمريرة حاسمة في 41 مباراة مع النصر منذ انضمامه إلى النادي في صفقة انتقال حر في يناير، لم يتم إدراج رونالدو في قائمة أفضل لاعب في 2023.

واحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، والمنافس التقليدي لرونالدو، في المركز السادس بعد نجاحه مع الأرجنتين في الفوز بكأس العالم في ديسمبر الماضي.

وتم أيضًا اختيار العديد من نجوم مانشستر سيتي ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم، حيث تواجد جون ستونز وكيفن دي بروين وبرناردو سيلفا ورودري.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى بوكايو ساكا نجم آرسنال في المركز الـ11، كما تواجد زميله ديكلان رايس في المركز الـ20، وتم اختيار فينيسيوس جونيور وأنطوان غريزمان ومحمد صلاح من بين أفضل عشرة لاعبين في العالم.