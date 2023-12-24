نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روي فيتوريا يكشف عن اخر تطورات المنتخب قبل بطولة افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خرج روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، بتصريحات مثيرة وذلك للكشف اخر التطورات في صفوف المنتخب قبل بطولة أمم افريقيا.

وجاءت تصريحات البرتغالي عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس.

وقال فيتوريا: "كرة القدم المصرية تحتاج إلى تطويرها، باجتماعات كثيرة، ونقاشات ومواضيع كثيرة، المستقبل هو غدا ومستقبل مصر يجب التفكير به بشكل جاد جدا".

وتابع: " في الخارج توجد ملاعب على مستوى عالٍ وتساعد على تطوير اللاعب لكن هنا ليست الظروف الجيدة من أجل أن نجد فريق أن ينافس على مستوى قوي فإنه ليس بالأمر السهل".

واستكمل: "لذلك نحن نحتاج إلى هذه الظروف الداخلية التي تؤدي إلى مستوى تنافسي جيد وبعدها نقطة تطوير المدربين".



واختتم: "خلال عشرة أعوام كيف سيكون مستقيل الكرة المصرية ؟، سوف لا يتواجد محمد صلاح أو محمد النني أو أحمد حجازي، وماذا نفعل الآن مع اللاعبين الناشئين والذين يتغيروا متأخرين في الذهاب إلى أوروبا يجب وضع خطة طويلة الأجل ونحاول وضع حلول لهذه المشاكل وأن نسرع من أجل رفع المستوى"



موعد بطولة أمم افريقيا في ساحل العاج

ويستعد روري فيتوريا للمشاركة في بطولة أمم افريقيا، والتي ستقام في ساحل العاج بداية من الثالث عشر من شهر يناير حتى الثاني عشر من فبراير،

