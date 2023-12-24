نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم شحاتة: إدارة الأهلي عالمية وتحافظ على قوام فريقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة إنه لم يشعر بصعوبة مباراة النادي الأهلي أمام فريق أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأضاف عبر برنامج "كورة كل يوم"، النادي الأهلي قدم أفضل أداء له خلال البطولة هذا العام مع مارسيل كولر، واستطاع تحقيق أرقام قياسية سواء على المستوى الجماعي أو الفردي.

وتابع:" الأهلي عانى من حالة إجهاد واضحة أمام فلومينينسي البرازيلي، وفي حالة مواجهته في اللقاء الأول بدلا من اتحاد جدة كان سينتصر في المباراة.

واستطرد:" الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام أوراوا الياباني والمباراة كانت من ناحية واحدة، ولولا تراجع أداء اللاعبين كانت ستصبح نتيجة تاريخية ".



وأختتم:" الأهلي لديه إدارة واعية وعالمية، وتحافظ على قوام الفريق الأساسي بل تزيد من قوة الفريق، لذلك نجاح يُحسب للإدارة وهو ما يزيد من إنجازات الفريق ".

موعد مباراه الأهلي القادمة في كأس السوبر المصري للأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ستاد محمد بن زايد بأبو ظبي.

