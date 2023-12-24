نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فاروق: 4 حكام ساحة لإدارة كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام إنه تم عقد اجتماع مع الحكام وبيريرا رئيس اللجنة والجميع مستعد بشكل جيد لكأس السوبر.

وأضاف عبر برنامجه "كورة كل يوم"، جميع طاقم الحكام على كامل الاستعداد للبطولة، وتم توفير 4 حكام بجانب 8 مساعدين بالإضافة إلى حكمين لتقنية الفيديو.

وتابع:" جميع المباريات في البطولة ستقام بتحكيم مصري، ويتواجد محمود البنا ومحمد عادل للمباريات الأخرى".

واختتم: " أناشد الجماهير بالحضور في المباريات من أجل نجاح وخروج البطولة بشكل يليق بسمعة مصر ".

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري للأبطال

تقام مباريات دور نصف النهائي من بطوله كأس السوبر المصري للأبطال يوم الاثنين القادم على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.

