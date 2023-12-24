نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في بطولة دوري روشن والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لا تزال منافسات الجولة 18 تشتعل بين الأندية ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم في بطولة دوري روشن والقنوات الناقلة لها الموافق الأحد 24/12/2023.

موعد مباراة الوحدة والرياض

وتنطلق صافرة بداية مباراة الوحدة والرياض مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب دوري روشن

1- الهلال 50 نقطة

2- النصر 40 نقطة

3- الأهلي 37 نقطة

4- التعاون 34 نقطة

5- ضمك 30 نقطة

6- الاتحاد 28 نقطة

7- الفتح 28 نقطة

8- الاتفاق 24 نقطة

9- الوحدة 22 نقطة

10- الخليج 22 نقطة

11- الفيحاء 19 نقطة

12- الاخدود 19 نقطة

13- الشباب 18 نقطة

14- الطائي 17 نقطة

15- الرائد 16 نقطة

16- الرياض 16 نقطة

17- أبها 14 نقطة

18- الحزم 12 نقطة

ترتيب هدافي الدوري

1- رونالدو 17 هدف

2- ميتروفيتش 16 هدف

3- جورج نكودو 14 هدف

4- فراس 11 هدف

5- تاليسكا 10 أهداف

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد قناة ssc sports 1

القمر: بدر

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.