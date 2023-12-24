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أحمد جودة - القاهرة - أشاد المدير الفني لإنتر ميلان، سيموني إنزاجي، بأداء جميع لاعبيه بعد الانتصار على ليتشي (2-0) في الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

انزاجي يثني على لاعبي انتر ميلان عقب مواجهة ليتشي

وأكد إنزاجي، خلال تصريحاته لشبكة "DAZN"، على تألق اللاعب بيسيك الذي انضم إلى الفريق في يوليو الماضي، وأشار إلى أنه لم يكن يعلم عنه كثيرًا قبل انضمامه.

وأضاف إنزاجي: "لقد كان بيسيك جاهزًا لتولي مكان بافارد في التشكيلة الأساسية، فقد أظهر تقدمًا ملحوظًا في التدريب والالتزام بالعمل بصمت. كانت فرصة رائعة له للعب أساسيًا، واستحق ذلك بناءً على أدائه الجيد الذي يجب أن يستمر في تقديمه".

وأشاد المدرب بأداء الفريق في مباراة ليتشي، مؤكدًا أهمية الفوز بعد المباراة الصعبة أمام بولونيا. وركز إنزاجي على الأداء الإيجابي للاعبين وتحسنهم، مع التأكيد على ضرورة استمرار هذا المستوى.

وختم إنزاجي حديثه بالثناء على اللاعبين الذين أهدروا بعض الفرص، مثل تورام وأرناوتوفيتش، مع التأكيد على أنهم قدموا أداءً جيدًا ويجب أن يستمروا في هذا النهج.