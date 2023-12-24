نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعيع يعلق على ظلم اتحاد جدة بسبب الصفقات الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى حارس مرمى المنتخب السعودي والهلال السابق، محمد الدعيع، أن نادي الاتحاد قد تعرض لظلم كبير، حيث لم يتلقَ الدعم اللازم من خلال جلب أسماء عالمية، متسائلًا عن عدم معاملته بالمثل مع باقي الأندية الكبيرة.

الدعيع: الاتحاد تعرض لظلم كبير

وأفاد الدعيع في تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "إن جماهير الاتحاد تمر بفترة صعبة، حيث يعتبر الفريق هذا العام غير قادر على التحكم في مصيره، سواء فيما يتعلق بالتحكيم، أو أداء المدرب، أو الإصابات، أو حتى الإدارة".

وأضاف الدعيع: "من وجهة نظري، يجب إتاحة الفرصة لفترة الانتقالات الشتوية لإبعاد جميع اللاعبين الأجانب عن الاتحاد، نظرًا لعدم قدرتهم على تقديم أي إضافة حقيقية، باستثناء بعض الأسماء مثل كريم بنزيما وجروهي".

وأكمل: "نرى أن جميع الأسماء الكبيرة تتجه نحو الهلال والنصر، وكذلك الأهلي، وهذا يجعلنا نتساءل عن السبب الذي يجعل الاتحاد يعاني من نقص في الدعم، وأنا أتحمل المسؤولية فيما يتعلق بتصريحاتي".

وختم الحديث قائلًا: "كان الاتحاد على وشك المشاركة في كأس العالم للأندية، وكان يحتاج إلى دعم واهتمام. في النسخة السابقة، شارك الهلال وكان موقوفًا عن التسجيل لفترتين، لكنه تمكن من التألق والتقدم. لذلك، لماذا لم يكن يمكن للاتحاد أن يحقق نفس الإنجاز ويصبح بطلًا للعالم؟".