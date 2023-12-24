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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، قرارًا مهمًا، بعد 4 أشهر من انضمامه للفريق البافاري.

بعد 4 أشهر.. كين يعثر على ضالته في ميونخ

وانتقل كين من توتنهام إلى بايرن ميونخ في أغسطس/آب الماضي، لكن منذ ذلك الحين مكث هداف البوندسليجا في فندق وبقيت عائلته في إنجلترا.

وعبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) كشف قائد منتخب إنجلترا عن عثوره أخيرا على منزل، ووجه الشكر إلى موظفي الفندق على الفترة التي استضافوه خلالها.

وكتب كين: "جزيل الشكر لموظفي الفندق الذين جعلوني أشعر بأنني في بيتي منذ قدومي إلى ميونخ، لقد ساهموا بشكل كبير في قدرتي على الاستقرار بشكل جيد".

وأكد: "توماس مولر كان يشعر بالقلق لأن غرفتي صغيرة، لذا حان الوقت لمغادرتها، والذهاب إلى مكان خاص بي مع عائلتي".