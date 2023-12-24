نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الهلال جدول الترتيب وينافسه النصر ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" ترتيب دوري روشن 2023-2024 قبل مباريات اليوم الأحد الموافق 24/12/2023. موعد مباراة الوحدة والرياض وتنطلق صافرة بداية مباراة الوحدة والرياض مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة. ترتيب دوري روشن 1- الهلال 50 نقطة 2- النصر 40 نقطة 3- الأهلي 37 نقطة 4- التعاون 34 نقطة 5- ضمك 30 نقطة 6- الاتحاد 28 نقطة 7- الفتح 28 نقطة 8- الاتفاق 24 نقطة 9- الوحدة 22 نقطة 10- الخليج 22 نقطة 11- الفيحاء 19 نقطة 12- الاخدود 19 نقطة 13- الشباب 18 نقطة 14- الطائي 17 نقطة 15- الرائد 16 نقطة 16- الرياض 16 نقطة 17- أبها 14 نقطة 18- الحزم 12 نقطة ترتيب هدافي الدوري 1- رونالدو 17 هدف 2- ميتروفيتش 16 هدف 3- جورج نكودو 14 هدف 4- فراس 11 هدف 5- تاليسكا 10 أهداف القنوات الناقلة لمباريات الدوري تردد قناة ssc sports 1 القمر: بدر التردد: 12380 الاستقطاب: أفقي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 3/4.