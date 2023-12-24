نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء في كل مكان، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي سيعتمد عليه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في مواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري، المقرر له في الإمارات، بنظامه الجديد الذي يشهد مشاركة أربع فرق لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للمارد الأحمر في مواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر والقنوات الناقلة

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، مساء غدًا الإثنين، الموافق 25 ديسمبر، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، بنظامه الجديد الذي يشهد مشاركة أربع فرق لأول مرة في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب محمد بن زايد.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، على معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا.

ويخوض الأحمر مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري أمام سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، ومن على أن يواجه الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الفائز من مباراة بيراميدز "وصيف الدوري" ومودرن فيوتشر "رابع الدوري"، فيما يلعب الخاسر من المباراتين على تحديد المركز الثالث والرابع.

موعد نهائي كأس السوبر المصري 2023

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري، يوم الخميس الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري

وتذاع أحداث مباراة بطولة كأس السوبر المصري 2023، المقرر له بالإمارات، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة السوبر المصري في مصر والشرق الأوسط.