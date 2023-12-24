نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية وكين يجد ضالته وروما يحسم قمة نابولي في الكالتشيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم ما يلي:

الفرعون يجتاح البريميرليج.. 6 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد هدفه أمام آرسنال

حطم محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، أرقامًا قياسيةً في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن نجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد أمام آرسنال في التعادل الذي حسم قمة البريمرليج على المتنافسين على الصدارة بين المتصدر والوصيف.

سجل محمد صلاح هدفه في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر الشوط الأول، بعد أن استقبل تمريرة طولية من ترينت ألكسندر أرنولد، ليمر من الظهير الأيسر زينشينكو ويسدد كرة قوية على يسار الحارس دافيد رايا.

ونجح الفرعون في تحقيق عدة أرقامًا قياسيةً، وهي كالتالي:

1- أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أكثر من 10 أهداف في شباك مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال.

2- سجل محمد صلاح حتى الآن 12 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما لم يسجل أي لاعب آخر في ليفربول أكثر من أربعة أهداف.

3- نجح صلاح في تخطي عدد أهداف مايكل أوين في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، وصل صلاح إلى 151 هدفًا متفوقًا على أوين الذي سجل في مسيرته 150 فقط.

4- شارك محمد صلاح بشكل مباشر في 121 هدفًا في 120 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول على ملعب آنفيلد، وذلك بواقع 88 هدفًا وصناعة 33 آخرين بالتمريرات الحاسمة لزملائه، أكثر من أي لاعب آخر في النادي.

5- تفوق صلاح على سجل ستيفن جيرارد في المشاركات المباشرة في الأهداف، يملك صلاح 121 مساهمة مع ليفربول بينما أنهى جيرارد مسيرته مع الريدز بالمشاركة في 120 هدفًا على مستوى التسجيل والصناعة، بينما يحتل روبي فاولر المركز الثالث بالمشاركة في 100 هدف.

6- سجل محمد صلاح هدفه السابع في شباك أرسنال على الأنفيلد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

روما يحسم موقعة نابولي بثنائية في الكالتشيو

نجح روما في حصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على نابولي بهدفين نظيفين من توقيع بلجريني ولوكاكو وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الكالتشيو الإيطالي.

بهذه النتيجة، يحتل روما المركز السادس عشر في جدول الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة بينما يحتل نابولي المركز السابع برصيد 27 نقطة.

بدأ روما المباراة بالهجوم على مرمى نابولي كانت أخطرها في الدقيقة التاسعة عشر من عمر المباراة من تسديدة من إدوارو نجم روما ولكن الكرة ارتطمت بالقائم كما سدد نفس اللاعب تسديدة أخرى قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس نابولي.

حاول لاعبو نابولي العودة لأجواء اللقاء لتسجيل هدف ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

استهل لاعبو نابولي الشوط الثاني ببداية سيئة، حيث تم طرد ماتيو بوليتاني في الدقيقة 66 لعرقلته مهاجم روما ليشهر الحكم البطاقة الحمراء له.

في الدقيقة 76، سجل روما أول أهداف اللقاء عن طريق بلجريني الذي حصل على تمريرة متقنة من ستيفان شعراوي ليسدد الكرة في الزاوية اليمنى من مرمى نابولي.

قضى روما على أحلام نابولي في الدقيقة 96 عن طريق روميلو لوكاكو الذي سجل الهدف الثاني من عن طريق هجمة مرتدة رائعة سيطر عليها ببراعة ليسجل منها الهدف الثاني لتنتهي المباراة بفوز روما على نابولي بهدفين نظيفين.

بعد 4 أشهر.. كين يعثر على ضالته في ميونخ

أعلن النجم الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، قرارًا مهمًا، بعد 4 أشهر من انضمامه للفريق البافاري.

وانتقل كين من توتنهام إلى بايرن ميونخ في أغسطس/آب الماضي، لكن منذ ذلك الحين مكث هداف البوندسليجا في فندق وبقيت عائلته في إنجلترا.

وعبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) كشف قائد منتخب إنجلترا عن عثوره أخيرا على منزل، ووجه الشكر إلى موظفي الفندق على الفترة التي استضافوه خلالها.

وكتب كين: "جزيل الشكر لموظفي الفندق الذين جعلوني أشعر بأنني في بيتي منذ قدومي إلى ميونخ، لقد ساهموا بشكل كبير في قدرتي على الاستقرار بشكل جيد".

وأكد: "توماس مولر كان يشعر بالقلق لأن غرفتي صغيرة، لذا حان الوقت لمغادرتها، والذهاب إلى مكان خاص بي مع عائلتي".