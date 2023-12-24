نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لبطولة كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي القلعة الحمراء في كل مكان، عن القنوات الناقلة لبطولة كأس السوبر المصري، المقرر له في الإمارات، بنظامه الجديد الذي يشهد مشاركة أربع فرق لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس السوبر المصري بنظامه الجديد، وتردد هذه القنوات.

موعد مباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، مساء غدًا الإثنين، الموافق 25 ديسمبر، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، بنظامه الجديد الذي يشهد مشاركة أربع فرق لأول مرة في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب محمد بن زايد.

ويخوض الأحمر مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري أمام سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، ومن على أن يواجه الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الفائز من مباراة بيراميدز "وصيف الدوري" ومودرن فيوتشر "رابع الدوري"، فيما يلعب الخاسر من المباراتين على تحديد المركز الثالث والرابع.

موعد نهائي كأس السوبر المصري 2023

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري، يوم الخميس الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباريات كأس السوبر المصري

وتذاع أحداث مباراة بطولة كأس السوبر المصري 2023، المقرر له بالإمارات، عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة السوبر المصري في مصر والشرق الأوسط.

قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.