نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النجوم ضد راية في كأس مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم اليوم اخر مباريات كأس مصر، وذلك في دورها التمهيدي الثالث والأخير قبل بداية دور 32 في البطولة والذي يجمع بين الكبار.

وتأتي اخر مباراة في البطولة، والتي تجمع بين راية كفر الدوار والنجوم، صاحب المسيرة المتراجعة منذ بداية الموسم.

النجوم بات صاحب الازمات الإدارية، والفنية برحيل أكثر من 4 مدربين، اخرهم محمد شرف والذي قادهم في جولة وحيدة.

بينما على النقيض يواصل راية كفر الدوار، مشواره الايجابي في البطولة بقيادة محمد حليم، والذي استطاع تصحيح المسار بعد انطلاقة سيئة.

موعد مباراة راية والنجوم في كأس مصر

تقام مباراة راية كفر الدوار، والنجوم في بطولة كأس مصر في تمام الثانية مساء، والذي يستقبلها ملعب النجوم

القنوات الناقلة لمباراة راية والنجوم في كأس مصر

ولم يتضح حتى الان، إمكانية إذاعة المباراة من عدمها، إلا أن المباراة تذاع عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس، أو النيل للرياضة.