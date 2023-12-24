انت الأن تتابع خبر وفاة المدير الإداري في نادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة.. الفرحة اتقلبت لحزن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر خبر وفاة المدير الإداري في نادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة بعد إصابته بسكته قلبية بسبب فرحته الشديدة، وهي من الأشياء الذي نشرت حالة من الحزن الشديد بين جميع اللاعبين والمشاهدين لهذه المباراة.

وفاة المدير الإداري في نادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

وأما عن وفاة المدير الإداري في نادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة وهو يدعي ياسر حسن، والذي أصيب بسكتة قلبية بعد فرحته بقوز فريقه في كأس مصر، وتعتبر من أكثر الأشياء الذي أصابت الجميع بحالة من الحزن الشديد بين الكثير من الجماهير واللاعبين في الساعات الأخيرة الماضية.

وحصل الترسانة بقيادة حسين شكري على الفوز على غزل المحلة بقيادة حسام عبد العال بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، وهي تعتبر من ضمن الدوري التمهيدي الثالث في مسابقة كأس مصر موسم 2023/2024، وتعد من أكثر الأشياء الذي تم تقديمها مؤخراً.

فوز الترسانة على غزل المحلة

وجاء هدفي الترسانة من خلال اللاعبان محمود شلاطة وأوجيستن أوتو، وسوف يشارك في الدوري التمهيدي الثالث لـ 28 فريقاً، وتتأهل جميع الأندية الفائزة خلال هذه المرحلة لمقابلة أندية في الدوري الممتاز في دور الثاني والثلاثون، وهي من اللقاءات التي حصلت على نسب مشاهدة كبيرة.

وبدأت المنافسات الخاصة بالدور التمهيدي يوم الجمعة الماضية، وأيضاً تأهل إلي الدور الثاني والثلاثون كلاً من لافيينا، جمهورية شبين، بترول أسيوط، الألومنيوم، بروكسي، بورفؤاد، بتروجت، الواسطي، النصر، القناة، مكادي، وأبو قير للأسمدة، وهي من أهم الأشياء الذي يبحث عنها كل عشاق الساحرة المستديرة.