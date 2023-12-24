باركر يتغلب وايلدر بالإجماع

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رياض - احمد صلاح - تغلب اللاعب النيوزلندي جوزيف باركر على زميله السابق في الوزن الثقيل الأمريكي ديونتاي وايلدر في قرار بالإجماع في الرياض السبت.



وانعكست هيمنة باركر من قبل جميع الحكام الثلاثة الذين صوتوا 118-111، 118-110، 120-108 لصالح النيوزيلندي.



وكان باركر، الذي حصل على لقب منظمة الملاكمة العالمية، قويًا جدًا وماهرًا إذ هزم وايلدر بشكل شامل في أول مباراة لبطل مجلس الملاكمة العالمي السابق منذ أكثر من عامين.



واشتهر وايلدر بأنه لاعب قوي وقد شارك في ثلاث مباريات مع بطل WBC الحالي تايسون فيوري حيث تعادل في الأولى قبل أن يخسر المباراتين التاليتين .