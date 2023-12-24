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أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية تكشف عن رغبة نادي الاتحاد السعودي في التعاقد مع لاعب بارز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بهدف تعزيز صفوفه وتجهيزه للتحديات المقبلة تحت إشراف المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

اتحاد جدة يستهدف صفقة من الدوري الايطالي

ووفقًا لصحيفة "إل ديبورتيفو" الإسبانية، يقوم جاياردو بالتواصل مع اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز البالغ من العمر 35 عامًا، سعيًا لإقناعه بالانضمام إلى صفوف العميد في الفترة القادمة.

وأشار التقرير إلى أن سانشيز تلقى عرضًا بقيمة 11 مليون دولار من نادي الفتح في يونيو الماضي لموسم واحد، ولكن تلك الصفقة لم تتم بنجاح. في الوقت نفسه، يعتمد فريق إنتر ميلان الإيطالي على سانشيز كبديل للمهاجم الأساسي لاوتارو مارتينيز، ولكنه يواجه تحديات بسبب إصابة عضلية أبعدته عن المشاركة في آخر مباراتين.