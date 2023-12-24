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أحمد جودة - القاهرة - أبدى الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، سعادته البالغة بالتواجد في الإمارات لخوض السوبر المصري، مشيدا بالاستقبال والحفاوة البالغة من المسئولين في الإمارات ومجلس أبوظبي الرياضي، وتوفير كل شيء خاص بالبعثة، مع تسهيل كافة متطلبات البعثة وتوفيرها بالصورة المطلوبة.

هاني سعيد: الشارع الإماراتي يدعم بيراميدز للفوز بكأس السوبر المصري

أوضح المدير الرياضي أن بيراميدز وجميع أفراد بعثته يشعرون أنهم في وطنهم الثاني بالإمارات في ظل الدعم غير المحدود للفريق ولاعبيه، وكذلك الشارع في الإمارات يدعم الفريق وهناك مساندة كبيرة من أجل تحقيق الفوز بلقب السوبر المصري، والفريق يشعر بمدى المسئولية الملقاة على عاتقه من أجل تحقيق هذا الهدف.

شدد على أن اللاعبين تعاهدوا جميعا على الفوز بلقب السوبر ولم يخذلوا الجماهير التي تساندهم وتقف إلى جانبهم وهدفهم هو الفوز بأولى البطولات، ولكن التركيز حاليا منصب على الفوز بأولى المباريات أمام فيوتشر، مشددا على أنه فريق قوي ومواجهته دائما تكون قوية ولكن بيراميدز يركز بشدة من أجل الفوز لأنها المواجهة الأهم حاليا.

