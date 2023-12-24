سيراميكا كليوباترا يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري للأبطال

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أحمد جودة - القاهرة -



يختتم نادي سيراميكا كليوباترا تدريباته مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري للأبطال.

ويسعى أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا تحقيق الفوز على الأهلي والتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وحرص أيمن الرمادي على تجهيز جميع اللاعبين فنيًا وبدنيًا استعدادًا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري للأبطال.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع نظيره مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه سيراميكا كليوباترا والأهلي في كأس السوبر المصري للأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.

