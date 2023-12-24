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أحمد جودة - القاهرة - سيظل محمد صلاح، نجم ليفربول، مع الفريق الإنجليزي حتى 7 يناير 2024، قبل أن ينضم إلى منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023.

الكشف موعد مغادرة محمد صلاح لليفربول للانضمام إلى معسكر الفراعنة

وفقًا لـ " لويس ستيل "، فإن صلاح سينضم إلى المنتخب المصري بعد أن يلعب ليفربول مباراته في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل يونايتد في يوم رأس السنة الجديدة.

وهذا يعني أن صلاح سيغيب عن عدد من المباريات لفريق الريدز، الذي يصبح جدول مبارياته أكثر غموضًا اعتبارًا من الشهر المقبل.

وقد يغيب صلاح عما يصل إلى ثماني مباريات، بما في ذلك مباراتيه ضد أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير وفي الدوري في 4 فبراير، إذا ذهبت مصر بعيدًا في مسابقة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تشارك مصر في كأس الأمم الأفريقية بساحل العاج، في مجموعة تضم كلًا موزمبيق، بالإضافة إلى الرأس الأخضر وغانا.

