نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "برشلونة أم ريال مدريد".. نجم فلومينيسي يحسم مصيره بعد تألقه أمام الأهلي بمونديال السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترصد إدارة نادي برشلونة الإسباني، بعض اللاعبين المميزين في الفترة الأخيرة داخل مركز خط الوسط حول العالم، لضم صفقة جديدة تدعيمية لوسط البارسا في الموسم الحالي، بعد تراجع مستوى وأداء الفريق بشكل واضح.

واقترب أحد نجوم البارسا في خط الوسط من الرحيل عن صفوف البلوجرانا بسبب عدم تقديم المستوى الفني المطلوب خلال الموسم الحالي.

- أندريا يختار برشلونة

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن البرازيلي أندريا نجم نادي فلومينيسي، دخل بقوة حسابات العملاقين ريال مدريد وبرشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتابعت الصحيفة، إدارة البلوجرانا ترغب في التحرك سريعا لحسم تلك الصفقة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة للفريق البرازيلي والذي سوف يكون منفتحا على بيع اللاعب بسببها.

كما أن إدارة البارسا تسعى لاستغلال علاقة المدير الرياضي "ديكو"، الجيدة داخل الكرة البرازيلية لإنهاء ضم اللاعب، خاصة بعد تألقه الملفت بكأس العالم للأندية الأخير.

على جانب آخر، أصبح أوريول روميو نجم خط وسط البارسا، على أعتاب مغادرة الكامب نو هذا الموسم، بعد تراجع مستوى اللاعب وعدم قدرته على خلافة قائد الوسط السابق سيرجيو بوسكيتس.